창원시, 취약계층 어르신 결식 우려 … 무료급식소 운영 재개 간담회

코로나 장기화에 취약계층 결식 노인 지원책 논의

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 25일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 인한 취약계층 어르신들의 결식 우려 문제에 대한 방안을 모색하고자 노인 무료급식소 운영 관계자 간담회를 열었다.

시는 이번 간담회를 통해 무료급식소 운영 재개 시기, 방역 수칙 준수 등 사전 준비를 통해 급식 방안을 마련할 방침이다.

시는 지난해 코로나19 감염병 예방을 위해 관내 27개 무료급식소에 대해 대체식으로 전환했다.

이후 도시락과 간편식을 제공하고 있으며, 운영 재개에 대비해 지난해 5월 5600만원으로 전 무료급식소에 식탁 칸막이 설치를 완료했다.

이선희 복지여성보건국장은 "코로나 속에서도 어르신 대체식 지원에 최선을 다하고 있는 급식관계자와 자원봉사자들께 감사의 말을 전하고, 식사를 거르는 결식 어르신이 없도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr