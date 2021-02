LG화학, 이시간 주가 +1.63%.... 최근 5일 개인 31만 2155주 순매수

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 878,000 전일대비 18,000 등락률 +2.09% 거래량 223,134 전일가 860,000 2021.02.25 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복전경련 "ESG 확산, 반도체·바이오·자동차 수혜…석유·철강은 타격" close 은 25일 오전 11시 31분 현재 전일보다 1.63% 오른 87만 4000원에 거래되고 있다. 거래량은 21만 4856주로 전일 거래량 대비 49.71% 수준이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 878,000 전일대비 18,000 등락률 +2.09% 거래량 223,134 전일가 860,000 2021.02.25 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복전경련 "ESG 확산, 반도체·바이오·자동차 수혜…석유·철강은 타격" close 은 석유화학제품 및 전자소재 전문기업으로 알려져 있다.

2월 25일 현대차증권의 강동진 연구원은 '코나EV 리콜 관련 국토부 보도 자료 참고시 배터리 셀과 BMS 양쪽 모두에 화재 원인이 될 수 있는 요인이 있지만, 아직까지 원인이 확실하게 규명되지 않음. 특히, 분리막을 화재 원인으로 보기는 어려운 결과치. 다만, 소비자 안전을 위한 선제적 조치로 리콜 실시. 리콜 관련 이슈는 결국 1회성 요인. 주가 하락시 적극 매수 추천. '이라며 LG화학의 목표가를 140만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG화학을 31만 2155주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 20만 7010주 순매도, 11만 6596주 순매도 했다.

