현대차-LG, '1조 코나EV 리콜비용' 두고 갈등

화재원인 배터리 지목에 LG에너지솔루션 적극 반박

[아시아경제 이창환 기자] 1조원에 달하는 코나 EV(전기차) 화재 관련 리콜을 둘러싸고 현대자동차와 LG에너지솔루션 사이의 긴장이 커지고 있다. 정부와 현대차는 화재의 주요 원인으로 LG에너지솔루션이 만든 배터리를 지목한 반면 LG에너지솔루션은 배터리 결함을 화재의 직접적 원인으로 보기 어렵다고 맞서고 있다.

25일 현대차는 코나 EV와 아이오닉 EV, 일렉시티 전기버스 등 화재가 난 자동차의 리콜에 약 1조원의 비용이 들어갈 것이라고 밝혔다.

리콜을 둘러싼 최대 쟁점은 비용 분담률이다. 1조원은 지난해 현대차 영업이익의 36%, LG에너지솔루션 영업이익의 2.5배에 달할 정도로 큰 금액이기 때문이다. 양사는 현재 비용 분담을 두고 협상을 벌이고 있지만 견해 차이가 큰 상황이다.

현대차는 국토교통부의 의견을 토대로 화재 원인이 사실상 LG에너지솔루션의 배터리에 있는 것으로 보고 있다. 국토부는 LG에너지솔루션의 중국 난징 공장에서 초기 생산된 고전압 배터리 중 일부에서 셀 제조 불량(음극 탭 접힘)으로 인한 내부 합선으로 화재가 발생할 가능성이 확인됐다고 설명했다.

또 리콜로 수거된 불량 고전압 배터리 분해 정밀조사 결과 셀 내부 정렬 불량(음극 탭 접힘)으로 화재가 발생할 가능성을 확인했다. 다만 화재 재연 실험에서 이를 직접 확인하지는 못했다고 덧붙였다.

LG에너지솔루션이 책임론에 대해 적극 반박하는 것도 이 때문이다. LG에너지솔루션은 전날 입장문을 통해 "배터리 셀 내부 정렬 불량은 국토부의 발표대로 재연 실험에서 화재가 발생하지 않아 직접적인 원인으로 보기 어렵다"면서 "현대차의 BMS 충전맵 오적용의 경우 당사가 제안한 급속충전 로직을 현대차에서 BMS에 잘못 적용한 것을 확인했다"고 밝혔다.

화재 원인을 두고 양사의 견해 차가 커 당장 비용 분담률을 확정하기 어려운 상황이다. 이에 현대차는 일단 1조원을 지난해 4분기 실적에 반영하고 향후 분담률이 정해지면 일부 자금을 환입받는 방법을 택할 수 있다고 밝혔다. 자동차업계에서는 배터리 생산회사인 LG에너지솔루션이 최대 3분의 2 정도 부담해야 한다는 목소리도 나온다.

