고양시, '통일부 대북 의료 정책' 환영‥ 남북 보건의료 협력 중심지 되나

이재준 시장, "평화의료교육연구센터 설립안 용역 즉각 발주할 것"

[아시아경제 라영철 기자] 이재준 고양시장이 이인영 통일부 장관의 '상생과 평화의 한반도 생명·안전 공동체 구축' 구상에 적극적으로 환영의 뜻을 밝혀 인구 108만 특례시 출범을 앞둔 경기 고양시가 남북 보건의료 협력의 중추적 역할을 맡을지 관심이 쏠린다.

고양시가 2019년 10월 '보건의료협력 실무TF' 구성에 이어 이번엔 통일부의 대북 의료 정책을 지지해 지리적·경제적 여건으로 볼 때 고양시가 의료 핵심 시설을 갖출 최적의 장소임을 굳히기 위한 의도라는 분석이 나온다.

이재준 고양시장은 25일 "남북관계가 답보상태지만 지방 정부의 참신한 아이디어와 신속한 대응이 가능한 실행력을 통해 중앙정부의 대북정책을 뒷받침할 수 있을 것"이라며 정부의 대북 정책에 힘을 실었다.

그러면서 "고양시는 남북 평화의료기반 구축을 위한 '평화의료교육연구센터 설립방안' 연구 용역을 즉각 발주할 것"이라고 밝혔다.

이는 비무장지대(DMZ)에 남북생명의과학연구원, 남북원헬스병원, 생명보건산업단지 등을 조성, 공동으로 연구를 진행해 관련 산업을 육성하자는 통일부 구상과도 맥을 같이 한다.

이 시장은 또 "고양시는 6개의 대형 종합병원이 위치해 의료 인프라가 우수할 뿐 아니라, 북한과의 접경 지역이자 서울과 인천·김포공항을 인접한 교통 요충지로 남북 보건의료 협력의 최적지"라며 "연구용역 결과를 바탕으로 종합적인 추진 계획을 수립한 후 중앙정부에 사업을 제안할 예정"이라고 밝혔다.

시는 이번 연구용역에 '한반도평화의료교육연구센터' 건립의 타당성과 비전을 제시하고 ▲시뮬레이션 기반의 첨단 의료 교육 ▲원격 커뮤니케이션을 통한 질병 치료 및 연구 ▲남북 의료인력 양성 및 교육 개발 ▲남북 감염병 관리 및 공동대응 체계 구축 등 시설영역별 기능과 콘텐츠, 건립 규모와 운영 방안 등 구체적인 실행 방안을 담겠다는 방침이다.

시는 올해도 평화의료센터 사업의 지속적 추진을 통해 연구 데이터를 축적하고 자료들을 발간하는 한편, 제2회 '고양평화의료포럼'을 개최할 계획이다.

앞서 시는 2019년 10월 '보건의료협력 실무TF'를 구성했으며, 지난해 6월 문을 연 '평화의료센터'에서 북한이탈주민 건강검진과 건강행태 조사, 남북 질병 언어 비교 연구 등을 진행한 바 있다.

