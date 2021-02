"6개월치 미래 매출 지급" SKT, 소상공인 돕는 '빅데이터 기반 혁신금융' 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 243,500 2021.02.25 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 SKT, 5G·AI 특허기술 선도…글로벌 100대 혁신기업 선정5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나?“키즈폰 수요 잡아라”… 이통사, 안전·교육 다 챙긴다 close 은 11번가, 현대캐피탈과 함께 혁신금융 서비스 ‘11번가 이커머스 팩토링’에 ‘자동 선정산’과 ‘미래 선정산’ 서비스를 새롭게 선보인다고 25일 밝혔다.

자동 선정산은 고객이 11번가에서 구매한 물품을 판매자가 발송 완료하면 구매 확정 대기 상품의 판매금액 80%를 매일 자동으로 사전 정산해주는 서비스다. 2개월 연속 월 매출 30만 원 이상인 판매자라면 누구나 신청 가능하며, 5000만 원 한도 내에서 업계 최저 수준인 0.1%의 이용료로 제공된다. 최초 3개월까지 무료로 이용 가능하며 1년 약정 후 자동 갱신된다. 고객의 구매 확정이 지연되는 경우에도 추가 이용료는 발생하지 않는다.

또한 미래 선정산은 판매자의 최장 6개월치 판매 데이터를 분석해 미래 매출을 한번에 지급해주는 서비스로, 업계 최대 수준인 7000만 원의 한도 내에서 온라인 신청 당일 입금이 이뤄진다. 판매자 개인신용평점에 영향을 주지 않아 마이너스 통장이나 신용대출을 유지하면서 추가로 이용 가능하다. 이용료는 월 0.46% 수준이다.

이들 서비스는 SK텔레콤이 지난 해 5월 금융위원회의 금융규제 샌드박스 통과 후 출시한 '11번가 이커머스 팩토링'의 신규 서비스다. 11번가를 이용하는 소상공인에게 운영자금을 제공하는 11번가 이커머스 팩토링은 기존 신용 평가로 대출이 불리했던 소상공인들에게 대출한도 상향, 이자 절감 등의 혜택을 제공해 큰 호응을 받았다.

장홍성 SK텔레콤 광고·데이터 Co장(컴퍼니장)은 “새롭게 선보이는 서비스들이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 큰 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, SK텔레콤은 정보 활용에 동의한 중소 셀러의 ▲매출 ▲정산 ▲주문 취소 및 반품 이력 ▲구매자 리뷰 ▲고객 응대 정보 등 수 백가지에 달하는 비금융 데이터를 머신러닝 기술로 분석, 기존 금융 정보 기반의 신용 평가 방법을 보완하는 모델 ‘셀러 스코어’도 개발했다.

