<승진>

▶손해보험1본부장 김지훈

▶정부보장사업부장 주병권

▶홍보부 홍보팀장 이웅노

<전보>

▶소비자서비스본부장 이재구

▶일반보험부장 방태진

▶소비자보호부장 백승욱

▶기획조정부 국제협력팀장 하성철

▶경영지원부 총무인사팀장 류종원

▶일반보험부 일반보험팀장 김도균

▶장기보험부 보상제도팀장 김수진

▶자율관리부 판매채널지원팀장 안지홍

▶자율관리부 모집관리팀장 진형오

▶자동차보험부 자동차보험팀장 방병호

▶공익업무부 보험사기조사1팀장 이용섭

▶정부보장사업부 보장제도운영팀장 김봉진

