서울시, 제102주년 3.1절 맞아 서울도서관 꿈새김판 새단장

1700여 건 넘게 지속된 3.1운동의 정신을 되새겨 코로나19 극복 의지

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 제102주년 3.1절을 맞아 ‘3.1운동은 하루로 끝나지 않았습니다’ 라는 문구를 담은 서울광장 꿈새김판을 25일 새롭게 단장한다고 밝혔다.

서울에서 독립선언서 낭독과 만세 시위로 시작된 3.1운동은 3월 1일 하루로 끝나지 않고 1919년에만 1700여 건이 넘는 만세운동으로 이어진 우리 역사상 최대 규모의 민족운동이다.

이번 꿈새김판에서는 이와 같은 역사적 사실을 바탕으로 독립을 이루기 위한 우리 민족의 끊임없는 노력과 불굴의 의지를 다양한 운동 양상이 기록된 여러 장의 달력으로 형상화했다. 코로나19가 장기화되면서 시민들의 어려움이 가중되고 있는 가운데 3.1운동의 정신을 되새겨 현재의 난관을 끝까지 함께 이겨내자는 의지를 반영했다.

이번 꿈새김판은 서울시 대표 SNS(Facebook, 인스타그램, 트위터, 카카오스토리)에 게재되어 시민 누구나 쉽게 찾아볼 수 있다.

한편 서울시는 시민들이 3.1절의 의미를 되새길 수 있도록 다양한 온라인 콘텐츠를 기획하고 있다. 내 손안에 서울’에서는 서울시민기자의 3.1절 관련 서울 명소에 대한 역사문화탐방기를 발행한다. 이외에도 서울사랑, 내친구서울 및 서울시 대표 네이버블로그에서도 3.1절 관련 서울의 명소를 소개하는 기획을 준비하고 있다.

한영희 서울시 시민소통기획관은 “3.1운동이 3월 1일 하루에 그치지 않고 1700여 건 이상 지속된 데서 우리 민족의 독립에 대한 의지와 저력을 느낄 수 있었다”며, “102년 전 모두가 함께 하나의 염원으로 3.1운동을 끊임없이 이어 갔던 것처럼 온 시민이 힘을 합쳐 코로나19 장기화로 인한 현재의 어려움을 끝까지 이겨 나갔으면 한다”고 말했다.

