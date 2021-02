◇승진 및 부서 이동

▲디지털뉴스룸 총괄 부국장 홍준석 ▲디지털전략 콘텐츠부장 이재용 ▲국제부장 이상훈

◇승진

▲선임기자(부국장 대우) 고광본 ▲건설부동산부장(부국장 대우) 이종배 ▲편집부장 박문홍

◇ 부서·보직 이동

▲금융부장(부국장 대우) 최형욱 ▲문화부장 신경립 ▲골프팀장(부장 대우) 박민영 ▲성장기업부장 홍병문 ▲전략기획실 사업부장 김홍길 ▲디지털뉴스룸 디지털편집부장 이연선 ▲종합편집부장 이강태 ▲편집부 선임기자 김종서 박선지

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr