車 사고 난 우즈, 사고 원인은?…"약물·음주보다 과속 가능성"

[아시아경제 이현주 기자] 자동차 사고로 다리를 크게 다친 미국 '골프 황제' 타이거 우즈가 응급 수술을 마친 것으로 알려진 가운데 사고 원인에 관심이 모아지고 있다.

현지 언론에 따르면 23일(현지시간) 우즈는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 카운티 1등급 외상 치료 병원인 하버-캘리포니아 로스앤젤레스 대학(UCLA) 의료센터에서 장시간 수술을 받았다.

의료센터 최고 책임자인 아니시 마하잔 박사는 우즈 트위터 계정을 통해 발표한 성명에서 우즈의 오른쪽 정강이뼈와 종아리뼈 여러 곳이 산산조각이 나며 부러졌다며 정강이뼈에 철심을 꽂아 부상 부위를 안정시켰다고 밝혔다.

또 발과 발목뼈는 나사와 핀으로 고정했고, 상처 부위의 붓기도 가라앉혔다고 전했다. 우즈 재단도 성명에서 우즈가 수술 후 깨어났고 회복 중이라고 밝혔다.

수술을 성공적으로 마친 듯 보이지만 사고 원인에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다.

우즈가 과거 약물 복용 상태에서 교통사고를 낸 전력이 있고 길에 주차해둔 차에서 잠을 자다 음주운전이 의심돼 경찰에 체포된 적이 있어 사고 원인을 두고 여러 추측이 나왔다.

그러나 경찰은 사고 경위와 관련된 초동 수사에서 약물이나 음주에 따른 사고 증거는 나오지 않았다고 밝혔다. 대신 경찰은 과속을 원인으로 추정했다.

우즈가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)는 중앙분리대와 반대편 2개 차선을 넘어 수십 미터가량을 데굴데굴 구를 정도로 빠른 속도로 달렸다.

급제동 흔적은 발견되지 않았지만 내리막 곡선 구간 과속으로 원심력이 크게 작동하며 제때 자동차 제어를 할 수 없었다는 추정이 가능하다.

알렉스 비야누에바 LA카운티 보안관은 "(사고 차량이) 정상 속도보다 비교적 더 빠르게 달린 것 같다"며 "사고가 난 도로는 내리막길에 곡선 구간으로, 이 도로는 사고 빈도가 높은 곳"이라고 밝혔다. 이 구간 제한속도는 시속 45마일(72㎞)이지만, 80마일(128㎞) 이상으로 달리다 적발되는 차량이 있을 정도라고 경찰은 전했다.

만약 위험 구간에서 우즈가 속도를 줄이지 않았다면 사고 당시 약속 시간을 맞추기 위해 급하게 서둘렀을 가능성이 커 보인다.

이날 미굿프로풋볼(NFL) 유명 쿼터백 드루 브리즈, 저스틴 허버트와 골프장에서 촬영 약속이 있었다. 약속 시간은 오전 7시30분이었으나 우즈는 7시가 넘어 출발한 것으로 알려졌다. 우즈가 묵던 호텔에서 촬영 예정지까지는 차로 1시간 거리였다.

호텔 직원들에 따르면 우즈는 급하게 차에 탑승해 시동을 걸었지만 호텔 앞에서 짐을 싣던 다른 차 때문에 바로 출발하지 못해 안절부절못했다고 한다. 또 급하게 차를 몰고 나가다 골프TV 프로그램 제작진이 모는 차량과도 사고를 낼 뻔한 것으로 전해졌다.

