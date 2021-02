충남, 중부권접종센터서 백신 접종 막바지 점검

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 코로나19 백신 접종에 앞서 대규모 합동 훈련을 실시했다.

도는 24일 중부권역 예방 접종센터에서 코로나19 예방 접종 모의훈련을 열고 화이자 백신 접종 준비상황을 점검했다고 밝혔다.

천안 실내배드민턴장에 설치된 접종센터는 내달 도입되는 화이자 백신으로 코로나19 환자 치료기관 종사자부터 접종할 계획이다.

화이자는 영하 70도의 초저온에서 보관·유통해야 한다. 이 같은 조건을 충족하기 위해 도는 지난 17일 접종센터에 화이자 백신 보관용 초저온 냉동고 설치를 마친 상태다.

모의훈련은 충청권 4개 시·도와 관내 시·군 예방접종 담당자, 유관기관 관계자 등 100여명이 참여해 실제 접종이 진행되는 상황을 재현하는 방식으로 이뤄졌다.

백신 수송차량이 현장에 도착했을 때 백신을 인수·인계하고 초저온 냉동고로 백신을 보관 및 기록하는 과정과 백신을 해동하고 희석 및 보관하는 등의 순으로 실제 상황을 재현한 것이다.

도는 백신 접종자에게서 이상 반응이 나왔을 경우에 대비해 관찰실 내 과민반응 환자 발생과 응급치치실 이동 및 응급처치, 환자 이송 등의 훈련도 진행했다.

이를 토대로 도는 운영지침과 접종센터 구조 등을 개선함으로써 현장에서 실제 진행될 예방접종 전 과정이 유기적으로 이뤄질 수 있게 한다.

양승조 충남도지사는 “모의훈련은 충청권 전체의 백신 접종 진행상황을 점검하는 중요 시험대”라며 “접종센터가 백신 접종 데이터와 노하우를 각 시·군과 공유·교육하는 거점 역할을 수행할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 충남은 26일부터 지역 요양시설 종사자 및 이요아 1만3000여명을 대상으로 아스트라제네카 백신을 우선 접종한다.

이어 내달부터는 접종센터에서 충청권역 내 코로나19 대응 병원 종사자 등 7000여명을 대상으로 백신 접종을 할 계획이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr