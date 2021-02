학용품·가방 등 '환경호르몬 과다 검출' 53개 제품에 리콜 명령

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부 국가기술표원은 안전기준을 위반한 어린이 제품 등 53개를 적발해 수거 등 리콜 명령을 내렸다고 24일 밝혔다.

국표원은 신학기를 맞아 총 23개 품목, 622개 제품에 대해 1~2월 집중 조사를 벌였다. 이와 별도로 환경부도 시중에 유통되는 어린이용품에 대한 환경 유해인자 실태를 조사, 안전기준 위반 여부를 가렸다.

조사 결과 유해 화학물질 등 법적 안전기준을 위반한 50개 어린이 제품이 적발됐다.

이 가운데 납 성분이 기준치를 최대 112배 넘는 샤프 연필, 환경호르몬인 프탈레이트계 가소제가 기준치를 훨씬 초과한 지우개 세트, 필통 등 학용품 11개와 가방 등 아동용 섬유제품 16개가 포함됐다.

조임 끈이 길어 얽힘 사고 우려가 큰 유아용 조끼, 납 성분이 기준치보다 최대 30배 많은 유아용 티셔츠 등도 적발됐다.

알레르기 피부염증을 일으키는 방부제 성분이 검출된 슬라임 완구 6개, 납 성분이 최대 1천 배가 넘는 어린이용 안경테 등도 리콜대상이 됐다.

아울러 국표원은 화재위험이나 감전 우려가 있는 전기용품 2개, 중금속인 카드뮴 안전기준을 위반한 생활용품 1개도 리콜 조치했다.

국표원은 리콜 대상 53개 제품의 시중 유통을 원천 차단하기 위해 제품안전정보센터와 행복드림에 제품정보를 공개했다.

