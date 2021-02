SK하이닉스, 이시간 주가 +3.25%.... 최근 5일 개인 250만 1899주 순매도

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 3,500 등락률 +2.53% 거래량 4,105,348 전일가 138,500 2021.02.24 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인제가 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨![특징주]SK하이닉스, 연일 신고가…나흘째↑ close 는 24일 오전 11시 30분 현재 전일보다 3.25% 오른 14만 3000원에 거래되고 있다. 거래량은 397만 629주로 전일 거래량 대비 62.26% 수준이다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 3,500 등락률 +2.53% 거래량 4,105,348 전일가 138,500 2021.02.24 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인제가 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨![특징주]SK하이닉스, 연일 신고가…나흘째↑ close 는 글로벌 메모리 반도체 전문 제조기업으로 알려져 있다.

2월 22일 DB금융투자의 어규진 연구원은 '2021년 1분기 비수기에도 DRAM 가격 상승 반전이 진행되며 실적이 개선되고 있다. 또한 비수기임에도 불구하고 NAND 출하의 증가는 재고 축소로 인한 가격 개선 시그널. SK하이닉스는 단기적으로 DRAM 가격 반등에 따른 실적 개선이, 중장기적으로 NAND 가격 반등과 인텔 NAND 사업부 인수에 따른 출하 증가 영향으로 실적 성장이 지속될 전망. 메모리 전문 업체인 SK하이닉스의 실적 개선 속도는 NAND실적 회복과 함께 더 빠를 전망. '이라며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 3,500 등락률 +2.53% 거래량 4,105,348 전일가 138,500 2021.02.24 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인제가 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨![특징주]SK하이닉스, 연일 신고가…나흘째↑ close 의 목표가를 17만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 3,500 등락률 +2.53% 거래량 4,105,348 전일가 138,500 2021.02.24 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인제가 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨![특징주]SK하이닉스, 연일 신고가…나흘째↑ close 를 250만 1899주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 216만 3318주 순매수, 32만 1796주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr