[아시아경제 박지환 기자] 엑세스바이오는 24일 778억원 규모의 코로나19 항원진단키트 공급계약을 체결했다고 공시했다.

이는 2019년 연결 재무제표 기준 매출액 대비 180.58%에 해당하는 규모다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr