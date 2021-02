이란, IAEA 핵사찰 감시카메라 접근제한..."미신고 핵물질 우려"

IAEA "미신고 된 지역에 우라늄 저장 우려"

美 국무부 "IAEA에 협력, 미신고 핵물질 문제 해결할 것"

[아시아경제 이현우 기자] 이란이 국제원자력기구(IAEA)가 핵사찰을 위한 감시카메라 네트워크에 접근하는 것을 제한하겠다 밝히며 핵사찰 제한조치를 공식적으로 발표하면서 서방과의 이란핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 협상이 더욱 난항을 겪을 것으로 우려되고 있다. IAEA는 이란이 공식적으로 밝힌 농축 우라늄 비축량만 이미 핵합의 허용치의 14배를 넘었으며, 신고하지 않은 지역에 막대한 양의 우라늄이 저장돼있을 것으로 우려한다고 밝혔다.

AP통신 등 외신에 따르면 23일(현지시간) 이란 국영TV는 "이날부터 IAEA 사찰단과의 협력이 제한된다"고 보도했다. 앞서 모하마드 자바드 자리프 이란 외무장관이 밝힌대로 IAEA는 이란 핵시설에 설치된 감시카메라 네트워크에 접근이 제한될 것으로 예상되고 있다. 아직 이란정부는 그외 IAEA사찰단의 접근을 어떻게 제한할지 구체적인 계획을 밝히진 않은 것으로 알려졌다.

IAEA측은 난색을 표명하고 있다. AFP통신에 따르면 이날 IAEA는 보고서를 통해 "이란의 농축 우라늄 비축량은 16일 현재 2967.8kg으로 핵합의 허용치의 14배를 넘었다. 신고되지 않은 우라늄 등 핵물질이 존재할 가능성도 높다"며 "핵안전조치협정에 따라 미신고 핵물질이 남아있다는데 대해 깊이 우려한다"고 밝혔다.

미 국무부도 미신고된 핵물질 물제를 조속히 해결해야할 것이라고 이란에 경고했다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 이날 열린 기자회견에서 "이란은 IAEA와 협력해서 잠재적인 미신고 핵물질 문제를 해결해야한다"며 "미국은 이란과의 협상을 지원하기 위한 적절한 조치를 논의하기 위해 IAEA와 긴밀히 협조할 것"이라고 강조했다.

영국과 프랑스, 독일 등 유럽 내 핵합의 당사국(E3)들도 즉각 이란을 규탄했다. 3개국 외교부 장관들은 이날 공동성명을 내고 "이란의 행동은 핵합의 위반이자 IAEA의 감독 권한을 대폭 위축시킨다"며 "이란이 투명성을 떨어뜨리는 모든 조치를 중단해야 하며 필요한 때에 IAEA와 완전히 협조할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

