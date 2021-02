[아시아경제 이관주 기자] 서울의 한 일선 경찰서장이 과거 근무지에서 근무 시간에 술을 마셨다는 의혹으로 감찰 조사를 받고 있는 것으로 확인됐다.

23일 경찰에 따르면 경찰청 감찰담당관은 현직 경찰서장인 A 총경에 대한 감찰조사를 벌이고 있다. A 총경은 서울경찰청에서 근무하던 2019~2020년 근무시간 사무실에서 술자리를 했다는 의혹을 받고 있다.

제기된 의혹 중에는 A 총경이 술자리에 여성 경찰관들을 불러냈다는 내용도 포함돼 있는 것으로 알려졌다. A 총경은 이를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰청 관계자는 "(A 총경에 대한) 감찰에 착수한 것은 맞지만 자세한 내용은 밝히기 어렵다"면서 "제기된 의혹에 대해서는 철저히 조사할 것"이라고 말했다.

