[포토]코로나19 지역책임관 동대문구 방문

23일 오전 10시 유덕열 동대문구청장, 동대문보건소장 등과 코로나19 관련 면담

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 23일 오전 10시 코로나19 지역책임관이 동대문구청을 방문해 동대문구의 코로나19 관련 대응 현황, 애로사항 등 의견을 청취했다고 밝혔다.

코로나19 지역책임관은 행정안전부가 시도별로 국장급 책임관과 과장급 보좌관을 지정, 주 1회 지자체 방문을 통해 코로나19 현장 점검과 의견 수렴을 하는 제도다.

동대문구는 이날 지역책임관에게 선별진료소, 생활치료센터, 임시선별검사소 등 운영 현황과 백신접종 준비 상황, 방역 업무 추진에 따른 애로 사항 등을 전달했다.

특히 이 자리에서 유덕열 동대문구청장은 “고시원, 레지던스 등 감염 취약 시설에서 집단감염이 발생할 경우 자가격리자들을 입소시킬 수 있는 임시생활시설 추가 지정이 필요하다”고 건의했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr