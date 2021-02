상장 출사표 던진 SK바이오사이언스 "R&D·생산·유통 아우르며 시장 선도할 것"

"자체 기술, 생산 설비, 유통까지 모두 갖춰…'게임 클로저' 되겠다"

[아시아경제 이민우 기자] 상장을 앞둔 SK바이오사이언스가 백신과 바이오의약품 시장에서 연구개발(R&D), 생산, 유통을 아우르며 지속적으로 성장해 나아가겠다고 강조했다. 코로나19 백신 이후에도 차세대 백신과 위탁생산(CMO) 사업을 전방위적으로 펼치며 경쟁력을 높인다는 전략이다.

안재용 SK바이오사이언스 대표는 23일 온라인 기자간담회를 통해 이 같은 전략을 발표했다. 안 대표는 "코로나19로 인해 우리의 일상과 백신, 바이오의약품 시장도 크게 바뀌었다"며 "이를 기회로 삼아 '퀀텀점프'를 꾀하겠다"고 설명했다.

안 대표는 SK바이오사이언스의 강점을 백신 기술 플랫폼과 바이오 공정·생산 플랫폼으로 꼽았다. 생백신부터 불활화 백신, 합성항원 백신, 접합 백신, 바이러스 전달체 백신까지 다양한 백신 기술을 확보했으며 미생물, 곤충세포, 인체유래세포, 동물세포까지 다양한 생산 공정도 갖췄기 때문이다.

현재 SK바이오사이언스는 아스트라제네카, 노바백스와 각각 코로나19 백신 CMO, 위탁개발생산(CDMO) 사업을 추진하고 있다. 두 백신 모두 안동공장에서 생산 중이다. 이와 함께 '바이러스 전달체' CMO 사업화 경험을 통해 면역항암제, 유전자치료제, 세포치료제 등 바이오 의약품 CMO 분야로 확대한다는 예정이다.

향후 '블록버스터' 파이프라인을 추가해 시장을 선도한다는 구상도 밝혔다. 빌&멜린다게이츠재단(BMGF), 전염병대비혁신연합(CEPI) 등으로부터 지원을 받아 개발한 코로나19 백신 후보물질 'GBP510'은 임상 1·2상에 돌입했다. 또 다른 코로나19 백신 후보물질 'NBP2001'은 서울대병원 등에서 임상 진행 중이다. 모두 올해 3분기 3상에 돌입해 내년 상반기 상용화가 목표다. 안 대표는 "속도가 중요한 mRNS 백신과 달리 유효성, 경제성, 유통 편의성 등이 중요한 합성항원 백신을 개발해 '게임클로저'가 되겠다"고 강조했다.

한편 SK바이오사이언스의 총 공모주식수는 2295만주로 공모 희망가는 4만9000원~6만5000원이다. 공모 예정금액은 최대 약 1조4918억원으로 점쳐지고 있다. 3월 4일과 5일 이틀 동안 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정한 9일, 10일 청약을 거쳐 3월 내 상장 예정이다.

안 대표는 이번 IPO로 1조원 가량의 자금을 확보할 것으로 내다봤다. 이중 4000억원을 시설투자에 투입할 계획이다. 이를 CMO, CDMO를 본격 확대할 것으로 전망된다. 이외에 차세대 폐렴구균 백신 R&D에 1500억~2000억원, 플랫폼 확보 기술에 1000억원, 기술 수출 등 해외현지화(글로컬리제이션)에 500억~1000억원 정도를 투입할 예정이다. 그는 "SK바이오사이언스는 세계 최고 수준의 백신 기술과 첨단 바이오 생산 및 공정 플랫폼을 모두 갖춘 국내 유일 기업"이라며 "창고부터 트럭, 상자까지 모든 단계 온도 센서를 장착해 품질까지 관리하는 유통망을 갖춰 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 강조했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr