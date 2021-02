롯데하이마트, 컴온랩 챌린지 이벤트…다양한 경품 증정

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 다음달 14일까지 대국민 참여 이벤트 ‘컴온랩 챌린지’를 진행한다고 23일 밝혔다.

컴온랩 챌린지는 롯데하이마트가 2월 한 달간 진행하고 있는 IT기기 행사 컴온, 하이마트 IT대전의 추가 이벤트다. 누구나 개인 SNS를 통해 챌린지에 도전할 수 있다. ‘컴온’이라는 단어를 활용해 10초간 랩을 하여 녹화한 후 해당 동영상을 개인 SNS에 업로드하면 된다. 랩을 다 한 후에는 ‘하이마트로 가요’라는 말을 반드시 언급해야 한다. 자세한 사항은 롯데하이마트 오프라인 매장, 온라인쇼핑몰과 롯데하이마트 공식 유튜브 채널 및 래퍼 베이식 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

챌린지 우수 참여자에게는 다양한 경품을 증정한다. ‘랩탑이될상’에 선정되는 1명에게는 90만원대 인기 노트북 ‘MS 서피스 랩탑 고’ 신형 상품을 준다. SNS 게시글에 ‘좋아요’가 가장 많은 참여자에게는 70만원대 ‘시스기어 게이밍 데스크탑’ 본체를 선물한다. 이밖에 참여자 중 10명에게는 추첨을 통해 블루투스 마이크를, 100명에게는 편의점 모바일 상품권을 제공한다.

롯데하이마트 관계자는 “젊은 층 인기 음악 장르인 힙합을 활용한 컴온랩 챌린지는 누구나 쉽게 참여할 수 있는 이벤트”라며 “IT기기 수요가 높은 시즌을 맞아 관련한 여러 경품도 준비했으니 원하는 상품을 받기 위해 적극 도전해보길 바란다”고 말했다.

