현대차·앱티브 합작사 '모셔널', 운전자 없이 일반도로 자율주행 성공

현대차 그룹과 미국 자율주행기술 업체 앱티브의 합작사인 모셔널이 운전자 없는 자율주행 자동차를 일반도로에서 시험 주행하는 데 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 시험 주행은 미국 라스베이거스에서 이달 진행됐으며 여러 대의 무인 자율주행 자동차를 교차로, 비보호 방향 전환, 보행자 및 자전거 이용자가 있는 혼잡한 상황에서 안전한 주행을 구현했다고 모셔널은 설명했다.

모셔널은 자율주행 자동차는 이용자의 신뢰 구축이 필수라고 보고 그간 무인 자율주행 시스템의 안전성을 객관적으로 입증하기 위해 주력해왔다. 이번 시험 주행에 앞서 모셔널은 무인 자율주행 기술 혁신, 사전 시험 150만마일(약 241km), 수십만명의 인력 투입, 자체 안전 평가과정 10만시간 이상을 거쳤다.

뿐만 아니라 글로벌 시험·인증기관 T?V S?D(티유브이슈드)에서 자율주행 시스템, 기술력, 운영능력 등을 검증 받아 업계 최초로 운전석을 비워 둔 상태의 자율주행 안정성을 인증 받았다. 일반적으로 무인 자율주행 기술 시범 주행에는 경로 확인과 비상 정지 등을 위해 운전석에 안전 요원이 탑승하는데 모셔널 시범 주행 과정에서는 안전 요원의 개입이 발생하지 않았다.

모셔널은 오는 2023년 미국의 차량 공유 서비스 업체인 리프트(Lyft)사와 함께 대표적인 차량 공유 업체에 최대 규모의 완전 무인 자율주행 서비스를 선보일 예정이다.

칼 이아그넴마 모셔널 최고경영책임자(CEO)는 "모셔널의 기술은 수 십 년간의 혁신과, 안전과 프로세스에 대한 끊임없는 노력, 수 백 만 마일의 시험 주행, 그리고 엄격한 외부 검증 등을 통해 이뤄진 것"이라며 "이번 무인 자율주행 자동차의 일반도로 시범 운행은 안전하고 신뢰하며 경제적인 무인 자동차를 위한 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조했다.

