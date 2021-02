[아시아경제 최대열 기자] 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 3,395 전일대비 65 등락률 +1.95% 거래량 584,194 전일가 3,330 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목비비안, 주가 4115원 (-7.74%)… 게시판 '북적'【화제의테마】 "떨어지는 칼날은 잡지마라?" 꼭 잡아야할 특급유망주 TOP4 close 은 지난해 연결기준 영업이익이 22억6407만원으로 전년보다 27% 줄었다고 22일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr