[아시아경제 최대열 기자] 경동인베스트 경동인베스트 012320 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,333 전일가 31,200 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 [주식자금대출] 관심 종목, 지금이 매수 기회라면? 타이밍 놓치지 말고 최대 4배 운영 가능[e공시 눈에 띄네]코스피-30일경동인베스트, 남북 경제협력 수혜주 부상 close 는 자회사 경동의 지난해 영업이익이 99억5130만원으로 1년 전보다 38%가량 늘었다고 22일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr