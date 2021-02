"한복, 한푸 영향 받았다" 中 유튜버 또 '한복 원조 논쟁'

中 유튜버, 한국 누리꾼 향해 "혐오 발언, 역사 바꿀 수 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 우리나라 전통의상인 한복이 중국 '한푸'(Hanfu)의 영향을 받았다고 주장한 중국 유튜버 '시인'(Shiyin)이 한국 누리꾼들을 향해 "혐오 발언을 멈춰달라"고 했다.

시인은 지난 20일 자신의 유튜브 채널에 '한복은 한푸의 영향을 받았다. 혐오 발언이 역사를 바꿀 수는 없다'는 제목의 영상을 올려 "한푸는 오랜 역사를 보유했으며 동아시아 국가에게 영향을 줬다"고 재차 주장했다.

앞서 시인은 지난해 11월5일에도 '한푸는 한복이 아니다. 역사를 존중해라'는 제목의 영상을 올린 바 있다.

당시 그는 영상을 통해 "한반도는 항상 중국의 영향권에 있었으며, 한복 역시 그런 문화적 영향을 받은 복식"이라고 말했다.

또 그는 최근 한국인들이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '#한복챌린지'를 하는 것에 대해 불만을 표하며 "중국은 과거 많은 나라에 음식부터 건축, 복식까지 모든 부분에 영향을 미쳤으며 한복도 그 일부분"이라고 강조했다. 이에 한국 누리꾼들은 "한복은 대한민국의 전통의상"이라며 그의 영상에 비판 댓글을 남겼다.

이와 관련해 시인은 "(지난해 영상을 올린 후) 두 달 사이 누리꾼들로부터 7만여개가 넘는 댓글을 받았다"며 "한복과 김치는 한국이 원조라는 주장의 내용이 대다수였다"고 했다.

다만 그는 "당시 영상을 시청한 평균 시간은 2분밖에 되지 않았다"며 "아마 영상을 다 보지 않은 것 같다"고 지적했다.

시인은 "영상을 원래 올렸던 의도는 오해를 해소하기 위해서였다. 그런데 한국 누리꾼으로부터 댓글이 쏟아지고 있어서 댓글 중 일부를 가지고 새로운 영상을 만들어야 하나 고민했다"고 말했다.

이후 그는 한국 누리꾼들의 댓글을 언급하며 "우리(중국인)를 미쳤다고 하는 대신 스스로가 세뇌당한 건 아닌지 생각해봐라"고 하기도 했다.

끝으로 시인은 "나는 한국인들을 싫어하지 않는다. 좋은 한국인들이 많다고 생각한다"며 "서로 공격하지 말고 '한푸'와 '한복'에 대한 대화를 나눠보자"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr