"앱으로 태극기 게양하면 우대금리"…DGB대구銀, 삼일절예적금 출시

[아시아경제 송승섭 기자] DGB대구은행이 DGB국경일 명예 적금 시리즈 2호로 DGB삼일절예적금을 판매한다고 22일 밝혔다. 지난해 광복절에 맞춰 출시된 DGB광복절예적금에 이어 두 번째로 나오는 국경일 관련 적금통장이다.

DGB삼일절예금의 경우 가입 기간이 1년으로 100만원부터 최대 1000만원까지 가입할 수 있다. 기본 이자율은 연 1.10%로 우대 이자율은 최고 0.30%포인트다.

DGB삼일절적금은 1년 간 월 5~20만원을 내는 상품이다. 최저 1.35% 기본금리에 1.0%포인트의 우대금리를 받을 수 있다. 이날부터 30일간 한시적으로 판매되며 1인당 하나의 계좌만 개설할 수 있다.

우대금리는 가입 후 10일 이내에 자사 애플리케이션(앱) IM뱅크를 통해 태극기를 게양하면 제공된다. 상품 가입 시 받은 링크나 앱상의 배너를 통해 할 수 있다.

비대면으로 가입 시 연 0.05%포인트의 우대금리가 추가로 주어지며, 마케팅 활용 수단 동의, 예·적금 동시 가입으로도 우대금리를 받을 수 있다.

