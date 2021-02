[아시아경제 이민우 기자] 오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 572,000 전일대비 1,000 등락률 -0.17% 거래량 4,130 전일가 573,000 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 오뚜기, 지난해 영업이익 33.8%↑…간편식 호황 영향2월 MSCI 분기리뷰 신규 편입 예상 종목은[2021 아시아소비자대상] 오뚜기 컵밥, 더 든든해진 한끼 식사 close 는 보통주 1주당 8000원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다. 시가배당율은 1.4, 배당금총액은 약 272억원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

