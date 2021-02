경북도, 리모델링 '예천박물관' 재개관 … 5월말까지 독도 특별展

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 22일 리모델링 공사를 마치고 재개관된 예천박물관에서 '충효의 고장 예천(醴泉), 독도(獨島)를 만나다'라는 주제로 독도박물관과 공동기획전을 마련한다고 밝혔다. 기획전은 오는 5월말까지 계속된다.

재개관식 및 기획전에는 김현모 문화재청장, 이철우 경북도지사, 임종식 경북도교육감, 도기욱 도의회 부의장 및 보물 기증·기탁자 등이 참석했다.

지난 2017년부터 리모델링 공사가 시작된 예천박물관은 국비 21억원, 도비 5억원, 군비 21억원 등 총 47억원을 들여 연면적 2948㎡ 지하1층 지상 2층 규모로 지난 12월 완공됐다.

예천박물관은 국내 공립박물관 중에서 가장 많은 보물 268점을 포함해 2만여점의 유물을 보관하고 있다. 주요 보물에는 ▲조선 최초 금속활자본인 사시찬요(15세기초) ▲국내 최초 백과사전인 대동운부군옥(1589년) ▲국내 최고의 서양식 세계지도인 만국전도(1661년) 등이 있다.

특히, 대동운부군옥은 초간 권문해 선생이 편찬한 국내 최초 백과사전으로, 조선시대 울릉도·독도의 사회적 유통활용 사례를 증거로 일본이 울릉도·독도를 망각했다는 억지주장을 반박할 자료로 높이 평가되고 있다.

예천박물관은 대동운부군옥 총694점 중 201점을 소장하고 있으며, 오는 5월에는 용문면 초간종택에서 관리하고 있는 대동운부군옥 전부를 박물관으로 이관할 예정이다.

재개관과 함께 시작된 독도박물관 공동기획전은 1, 2부로 나뉘어 5월31일까지 진행된다.

전시회 1부에서는 ▲해상왕국우산국 ▲조선의 영토 우산·무릉 ▲일본의 불법침탈 ▲다시 찾은 우리영토 독도 등으로 구성된다. 2부에서는 일본의 독도 영유권 주장의 근거 10가지와 10가지 오류 바로잡기로 일본의 독도영유권 주장의 허구성을 제시하고 있다.

이철우 도지사는 "경북도는 독도 바로알기, 실리적 정책, 외교역량 결집 등으로 독도영유권을 확실히 지켜나갈 것"이라면서 "예천박물관이 자라나는 학생들의 역사와 문화, 전통 교육의 장으로 지역문화를 선도하는 박물관으로 자리매김하길 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr