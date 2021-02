50명 남녀통합 선발

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학은 22일 '2022년도 제71기 경찰간부후보생 선발시험' 일정을 공고했다.

이번 간부후보 선발인원은 일반 40명, 세무회계 5명, 사이버 5명 등 총 50명으로 남녀 통합선발한다. 원서접수는 8월 16~26일 이뤄지면 10월 16일 필기시험이 진행된다. 이후 신체·체력검사, 면접 등을 거쳐 12월 17일 최종 합격자가 발표된다.

간부후보생 선발시험 최종합격자는 경찰대학에서 1년간 교육과정을 마친 후 경위로 임용돼 치안현장 각 분야에서 근무하게 된다.

한편 내년도 간부후보생 선발시험부터는 헌법 과목이 신규 필수과목으로 지정되고, 전 과목이 객관식으로 변경된다. 또 기존 영어 과목 외 한국사도 검정제로 대체되는 등 필기시험에 변경이 있을 예정이다.

