LG전자, 최근 5일 외국인 82만 3570주 순매도... 주가 16만 6000원(-1.19%)

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 1,500 등락률 -0.89% 거래량 2,257,125 전일가 168,000 2021.02.22 14:59 장중(20분지연) 관련기사 “더 밝게, 더 선명하게” LG전자, 고해상도 비즈니스 프로젝터 ‘LG프로빔’ 2종 출시“360도 회전 가능” LG전자, ‘LG 그램 360’ 출시… 16인치 224만원외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 close 는 22일 오후 2시 31분 현재 전일보다 1.19% 내린 16만 6000원에 거래되고 있다. 거래량은 205만 8398주로 전일 거래량 대비 93.42% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 1,500 등락률 -0.89% 거래량 2,257,125 전일가 168,000 2021.02.22 14:59 장중(20분지연) 관련기사 “더 밝게, 더 선명하게” LG전자, 고해상도 비즈니스 프로젝터 ‘LG프로빔’ 2종 출시“360도 회전 가능” LG전자, ‘LG 그램 360’ 출시… 16인치 224만원외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

2월 18일 DB금융투자의 권성률 연구원은 ' H&A가 신가전 비중 상승으로 고부가 위주로 가는 것과 더불어 다른 사업부도 질적인 변화가 목격됨. HE는 OLED TV의 소비자 수용성이 높아져 OLED TV 매출액 비중이 20년 20%초반에서 21년에 30% 가까이 비중이 상승하면서 HE 양호한 수익성에 기여할 것. VS는 IVI 보다는 EPT용 부품 매출 상승이 훨씬 큼. 향후 MC의 전략적인 옵션까지 실행에 옮겨진다면 관련 손실 부담도 크게 줄어듬. '이라며 LG전자의 목표가를 21만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 55만 6945주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 82만 3570주 순매도, 24만 2724주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr