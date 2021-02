[아시아경제 이민우 기자] 대창단조 대창단조 015230 | 코스피 증권정보 현재가 6,780 전일대비 140 등락률 -2.02% 거래량 126,161 전일가 6,920 2021.02.22 15:11 장중(20분지연) 관련기사 대창단조, 20억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 결정대창단조, 건설기계 테마 상승세에 5.68% ↑대창단조, 日신코쇼지와 인도 합작법인 위한 MOU 체결 close 는 보통주 1주당 180원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다. 시가배당율은 2.55%, 배당금총액은 약 23억원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

