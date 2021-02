[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 주방식기 스테인리스 쿡웨어 전문브랜드 에델코첸에서 예능(tvN윤스테이) 속에서 사용한 주방 소품으로 나오는 식기세트를 선보이고 있다. 또 내달 7일까지 ‘홈스타일링 페어’를 마련해 각 브랜드에서는 다양한 식기류를 선보이고 브랜드별 할인행사도 마련한다

