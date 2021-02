[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 전효성이 화보에서 자신의 매력을 뽐냈다.

최근 SNS를 통해 화보를 공개한 전효성은 파격적인 컨셉의 의상은 물론 도발적인 눈빛과 포즈로 시선을 사로잡았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr