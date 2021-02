싸이월드, 5월 PC·모바일 동시 부활한다…계획 변경

[아시아경제 부애리 기자] 싸이월드Z(싸이월드제트)가 당초 '싸이월드 3월 부활 계획'을 5월로 변경했다고 22일 밝혔다.

앞서 신설법인 싸이월드제트는 임금 체불 정리금액 10억원 등을 지불하고 전제완 싸이월드 대표로부터 서비스 운영권을 인수했다.

싸이월드제트는 "당초 웹서비스 선공개를 모바일 서비스 동시 공개로 변경한다"고 밝혔다.

계획 변경 이유에 대해 싸이월드제트 관계자는 "기존 트래픽 데이터를 보면 이용자들의 웹서비스를 통한 접속이 5%, 모바일서비스를 통한 접속이 95%였다"면서 "이용자들의 원활한 접속을 위해 웹과 모바일을 동시에 선보이는 것으로 결정하게 됐다"고 배경을 설명했다.

싸이월드제트는 에프엑스기어와 싸이월드 기존 서비스 복구와 모바일 버전 개발을 진행하고 있다.

에프엑스기어는 미국 드림웍스 등과 프로젝트를 진행하며 글로벌 시장에서 기술력을 인정 받은 개발사로, 모바일 플랫폼 제작과 증강현실(AR)·가상현실(VR)을 적용한 콘텐츠를 개발하는 회사다.

싸이월드제트에 따르면 새롭게 선보일 모바일 버전에는 두가지 미니미가 등장할 예정이다. 추억의 '오리지널 아날로그 미니미'와 '2021년 미니미'다. 싸이월드 제트는 에프엑스기어의 기술로 디지털 미니미를 구현한다는 계획이다.

싸이월드제트는 "아기자기한 '2021년 미니미'는 메타버스 시대의 아바타에 익숙한 고객들도 기술력과 감성을 인정할 것” 이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr