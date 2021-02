안동·예천·영주 잇단 산불로 255ha 소실…이틀째 주민 대피령

축구장 357개 면적 산림 불타…22일 아침 현재 진화율 안동 30%, 예천 60%가량

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동과 예천, 영주에서 발생한 잇단 산불로 축구장 357개 면적(255㏊)의 임야가 불에 탄 것으로 나타났다.

22일 경북도소방안전본부와 안동시·예천군 등에 따르면 전날 잇달아 발생한 산불로 인해 현재 피해규모만 안동시 200㏊(200만㎡), 예천군 50㏊(50만㎡), 영주시 5㏊(5만㎡)에 달한다. 통상 축구장 1개 면적을 7140㎡로 계산했을 때, 축구장 약 357개 규모다.

22일 아침부터 산불 현장에는 헬기를 동원한 진화작업이 재개됐다. 오전 7시 현재 진화율은 안동 30%, 예천 60%가량이다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악했지만, 인근 주민들은 대부분 뜬눈으로 밤을 지샜다.

안동시에서는 임동면 망천리 야산에서 전날 오후 3시20분부터 발생한 산불이 주변으로 번졌다. 대응 2단계가 발령되고, 일대 주민 대피령이 떨어졌다.

산림 당국과 안동시 등은 소방헬기 14대와 소방차 20대, 특수진화대원 19명, 공무원, 소방관 등 800여명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 불은 전날 인근 경북소방학교와 임동중학교에도 번졌으나, 큰 피해는 없는 것으로 전해졌다.

같은 날 오후 4시12분께 예천군 감천면 증거리 야산에서도 불이 났다.

이곳에서도 바람을 타고 번진 산불로 대응 1단계가 발령됐으며, 소방당국은 예천뿐 아니라 산불과 인접한 영주시 장수면 일대 주민도 대피하도록 했다.

한편, 경북도는 전날 밤 8시50분부터 각 시·군으로부터 현장 지휘권을 넘겨받아 상황을 통제하고 있다. 산불현장지휘본부는 안동시 임동면 수곡리 446번지, 예천군 감천면 유리 125번지에 차려졌다.

