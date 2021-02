LF, 美 아웃도어 브랜드 '킨' 국내 공식 유통

미국 포틀랜드에서 탄생해 60여개국에서 성장 중

3월 중 오프라인 유통 통해 주력제품 ‘유니크’ 선봬



[아시아경제 임혜선 기자] 생활문화기업 LF가 올해 봄 시즌부터 미국의 아웃도어 신발 브랜드 '킨(KEEN)'을 국내 시장에 유통한다고 22일 밝혔다.

LF는 세계적인 아웃도어 신발 브랜드 킨 본사와 국내 수입 및 영업에 관한 계약을 체결했다. 현재 국내 전개 중인 버켄스탁, 핏플랍, 콜한, 탐스 등이다. 회사는 고객 라이프 스타일 전반에 걸친 다양한 신발 브랜드 포트폴리오를 구축하고 슈즈 수입 사업을 한층 강화한다는 전략이다.

킨은 2003년 미국 포틀랜드에서 탄생한 신발 브랜드다. 미국, 유럽, 일본 등 전 세계 60여개국의 아웃도어 시장에서 급성장하고 있다. 킨의 주력제품인 ‘유니크(UNEEK)’는 두 개의 끈과 바닥창으로만 이루어진 독특한 모양의 아웃도어 샌들이다. 발등을 덮는 두 개의 끈이 발 모양에 맞게 자연스럽게 움직여 개인별 최적화된 핏을 만들어준다. 접지력이 우수한 고무 아웃솔과 쿠션 기능성 미드솔이 적용돼 탁월한 착화감을 선사한다. 이 외에도 여름 야외 활동에 적합한 ‘뉴포트(NEWPORT)’, ‘제라포트(ZERRAPORT)’ 등 혁신적인 제품들이 있다.

킨은 다음달 중순부터 프리미엄 라이프스타일 전문몰 LF몰과 LF의 신발 전문 편집숍 라움에디션 백화점 매장을 중심으로 온·오프라인 유통을 전개할 예정이다. 주요 제품의 가격대는 10만원 초반대다. 국내 온·오프라인 편집숍을 대상으로 한 홀세일(B2B) 비즈니스에도 역량을 집중할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr