반려용품도 '라방'으로…SSG닷컴, 몰리스 라방 나선다

23일 오후 9시30분부터 1시간 몰리스 성수점 라이브방송

성수점 마스코트 자이언트 푸들 '틸슨' 출연…간식 '먹방'

간식, 사료, 유모차, 배변패드 방송 중 특가 제공…시청 할인쿠폰도

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 오는 23일 오후 9시30분부터 1시간 동안 이마트 성수점 내 '몰리스' 매장에서 라이브커머스 쓱라이브(SSG.LIVE)를 진행한다고 22일 밝혔다.

SSG닷컴은 이번 방송에서 반려동물 전문 오프라인 매장인 '몰리스'를 소개하고 간식, 사료 등 인기 상품을 선보일 계획이다. 몰리스 성수점 마스코트 강아지인 자이언트 푸들 '틸슨'이 직접 출연, 간식 '먹방'을 진행해 눈길을 끌 예정이다.

이번 방송에서는 간식, 사료, 유모차, 배변패드 등 반려동물 상품 7종을 소개한다. 몰리스 베스트셀러 상품 위주로 선정해 방송 중에만 특가에 제공할 계획이다.

대표적으로 반려동물 간식 '순살듬뿍 치킨말이스틱(30p)'과 '순살듬뿍 오리말이스틱 (30p)'은 2개 구매시 1개를 무료 증정한다. 가성비를 극대화한 일회용 배변패드 '삼백패드(300매)'는 10% 할인한 1만7460원에 판매한다. 원터치 방식의 '4륜 심플로드 반려동물 유모차'는 방송 중 1만원 할인 쿠폰을 제공해 5만원에 구매할 수 있다.

'몰리스 고양이사료 15kg'은 30% 할인한 2만6180원에, 참치·닭가슴살·연어로 구성한 대용량 간식 '60days 고양이간식 츄르'는 2개 이상 구매 시 40% 할인가에 판매한다.

이번 라이브방송을 위해 새롭게 기획한 상품도 주목할 만 하다. '마이독 소고기 기획팩(스테이크 소고기 200g 4개·죽 2개)'은 반려동물에게 가정간편식(HMR) 프리미엄 보양식을 제공하는 트렌드에 맞춰 준비했다.

SSG닷컴은 라이브방송을 5분 이상 시청하는 고객 전원에게 최대 1만원까지 할인 가능한 5% 할인쿠폰을 지급한다. 이 쿠폰은 방송 당일 오후 11시59분까지 사용할 수 있다.

이종철 SSG닷컴 리빙MD팀 팀장은 "SSG닷컴에서 처음 진행하는 반려용품 방송임을 고려해 상품 선정 및 콘텐츠 구성에 공을 들였다"며 "오는 24일까지 '몰리스 위크' 행사를 실시해 방송에 등장한 상품 외에도 다양한 반려용품을 최대 20%까지 할인 판매한다"고 말했다.

한편 SSG닷컴은 오프라인 매장과 연계한 라이브방송을 킬러콘텐츠로 선보이며 차별화에 나서고 있다. 이마트 전단 상품을 소개하는 '전단 라이브', 시코르 매장에서 진행한 '뷰티 라이브', 완구 전문 매장에서 진행한 '토이킹덤 라이브'를 비롯해 '이마트 미트센터 설 선물세트', '창고형 매장 트레이더스 신규 오픈'까지 라이브방송으로 선보이며 온·오프 연계 전략을 펼치고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr