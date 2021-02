송파구, 코로나 블루 치유 마음건강검진 무료상담지원

만 19세 이상 송파구민이면 누구나, 마음건강검진 무료상담 지원

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 심한 스트레스와 우울감 등 심리적으로 어려움을 겪고 있는 주민을 위해 마음건강검진 무료상담지원 사업을 추진한다.

최근 코로나19의 확산과 장기화로 감염위험에 대한 우려와 사회적 거리두기로 인한 일상생활의 제약이 커지면서 일명 ‘코로나블루’를 겪는 경우가 많아지고 있다.

이에 송파구가 심한 스트레스, 우울감 등 기타 심리적 어려움이 있는 주민들을 돕고자 나섰다.

정신과에 대한 편견과 진료비에 대한 부담으로 병원에 가기를 꺼려, 정신 건강 위험을 조기에 발견하지 못하는 주민들을 위해 ‘마음건강 검진 상담지원’ 사업을 진행하고 있다.

관심 있는 만 19세 이상(2021년 기준: 2002년 이전 출생자) 송파구민이라면 누구나 마음건강검진 및 상담을 지원받을 수 있다.

소득과 무관하게 초진으로 진료를 받는 구민대상으로 검진 및 상담 1회, 추가상담 2회, 최대 3회까지 상담비가 무료다. 단, 약처방이 필요할 시에는 유료 진료로 전환된다.

진료 받기를 원하는 주민은 지역내 지정된 10개 정신의료기관 중 방문하기 좋은 곳을 선택해 전화예약하면 된다. 이후 신분증을 지참하고 방문하면, 전문의와 검진 및 상담을 받을 수 있다.

10개 의료기관은 ▲다미 신경정신과의원(잠실본동, 419-0152) ▲닥터진힐링 정신건강의학과의원(문정동, 402-0667) ▲송파드림 정신건강의학과의원(오금동, 2043-7737) ▲송파성모 정신건강의학과의원(문정동, 2054-8977) ▲신경철 정신건강의학과의원(신천동, 2038-0909) ▲이룸 정신건강의학과의원(석촌동, 425-1212) ▲인성 정신건강의학과의원(거여동, 430-6251) ▲잠실아이 정신건강의학과의원(신천동, 2202-7512) ▲잠실하늘 정신건강의학과의원(신천동, 416-1333) ▲해솔 정신건강의학과의원(방이동, 414-7755) 등이다.

박성수 구청장은 “감기에 걸리면 내과에 가듯이 마음이 아프고 힘들면 그에 맞는 진료를 제때에 받는 것이 중요하다”며 “마음건강검진 무료 상담지원 사업을 통해 상담을 필요로 하는 송파구민에게 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

