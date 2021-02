"내 욕 했지" 모텔서 집단 폭행한 중학생 7명…경찰 조사중

[아시아경제 나한아 기자] 자신을 험담했다는 이유로 또래 학생을 모텔로 부른 뒤 집단 폭행을 한 중학생 7명이 경찰에 붙잡혔다.

경찰에 따르면 중학생 1명을 상대로 집단 폭행한 혐의(특수폭행)로 제주시 소재 중학교 A 양 등 7명을 붙잡아 조사하고 있다고 20일 밝혔다.

A 양 등은 지난 17일 정오께 제주 시내 한 모텔 객실에서 학생 1명을 불러내 집단 폭행한 혐의를 받는다.

A 양은 자신을 험담했다는 근거로 피해자를 자신이 머물고 있는 모텔로 불러 다른 학생들과 함께 폭행한 것으로 알려졌다.

당시 폭행에 가담한 학생들 중에는 남학생도 있었던 것으로 확인됐다.

A 양은 가출한 뒤 해당 모텔에서 생활해 왔으며 과거에도 학교 폭력을 한 전력이 있는 것으로 파악됐다.

피해 학생은 현재 학교전담경찰관 등의 보호 조치를 받고 있다.

아울러 경찰은 해당 모텔 업주에 대해서는 청소년보호법 상 청소년유해행위 금지 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다.

청소년보호법에 따르면 청소년 남녀 혼숙 등 풍기를 문란하게 하는 영업이나 장소를 제공하는 행위가 금지돼 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr