[아시아경제 이민지 기자] 에이프로젠제약 에이프로젠제약 003060 | 코스피 증권정보 현재가 1,190 전일대비 15 등락률 -1.24% 거래량 1,587,445 전일가 1,205 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 美 FDA 긴급사용 신청! 단숨에 등극할 ‘모더나’ 관련 株!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”【전문가추천】 전문가들이 꼽은 급상승 유망 종목 'TOP3' close 은 종속회사인 에이프로젠헬스케어앤게임즈의 모바일게임 ‘포트리스M’ 퍼블리싱 계약이 조기 종료됐다고 19일 공시했다. 영업정지 금액은 76억원 수준으로 최근 지배회사 연결 매출총액 대비 15%에 달한다.

회사 측은 “퍼블리싱 계약 종료에 따른 해당게임의 종속회사 서비스가 종료돼 올해 1분기 매출 액이 감소할 것으로 예상된다”며 “향후 ‘트로브’와 ‘드래곤라자’ 오리진 퍼블리싱과 추가 신규 게임 퍼블리싱 진행으로 매출 공백을 보완할 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr