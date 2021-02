남원시, 농산물 통합마케팅 활성화에 ‘총력’

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 올해 농산물 통합마케팅 연매출 900억원을 목표로 13개 사업에 총사업비 45억4000만 원을 집중투자, 통합마케팅 활성화에 총력을 기울이기로 했다고 19일 밝혔다.

남원시는 남원시조합공동사업법인을 통한 통합마케팅을 적극 육성·지원해 농산물의 품질관리와 마케팅에 중점을 둔 산지유통 시스템을 갖춰 농산물 통합마케팅 사업을 적극 추진해 온 결과, 지난해 882억 원의 출하실적을 올린 바 있으며, 이는 코로나19 및 사상 유례없는 수해, 태풍, 동해 등 자연재해가 많았던 어려운 상황에서도 2019년도 877억 원을 넘어선 실적이다.

이에 시는 ‘춘향애인’ 공동브랜드로 출하되는 농산물에 대해 공동선별비와 공동물류비 지원 사업을 추진하고, 수확현장에서 공동선별이 이루어지는 감자와 양파 작목에 대한 공동작업비 지원 및 출하권 위임농가 물류비 지원을 통해 참여농가의 안정적인 농산물 출하와 유통비용 절감을 통한 농가 경영 안정 및 지역 농산물의 가격 경쟁력을 높일 계획이다.

또 국·도비 지원사업을 통해 농산물 산지유통시설 보완 및 상품화 기반구축, 물류기기 및 장비 지원을 통해 유통 효율성을 높이고, 우수농산물(GAP)인증 확대 사업을 통해 우수농산물(GAP)인증 비율을 점차적으로 높일 계획이다.

이밖에도 생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화 사업을 통해 공동포장재 지원, 판촉 행사 등 마케팅과 농가조직화 교육 등을 통해 지속적인 공동선별 참여 농가 육성하고, 남원농산물 공동브랜드 ‘춘향애인’ 이미지 제고를 위한 다양한 홍보를 실시할 예정이다.

이환주 남원시장은 “급변하고 있는 국내외 농산물 시장에 대응하기 위해 통합마케팅 활성화 사업을 지속적으로 확대하고, 남원에서 생산되는 명품 농산물 유통구조의 효율성을 높여 지역 농가 소득 증대에 기여하겠다”고 말했다.

