DGB금융, 대구재가노인복지협회 ‘9988금융교실’ 운영

[아시아경제 김효진 기자] DGB사회공헌재단은 19일 대구재가노인복지협회와 관내 재가 어르신을 위한 금융교육지원사업 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

DGB금융그룹의 포용금융 실현을 위한 과정의 하나로 실시된 이번 협약은 2018년부터 계속된 시니어 금융교육 프로그램 ‘9988금융교실’을 지역 어르신들에게 밀착형으로 실시하고자 진행됐다.

재가 어르신들의 건강한 금융생활과 환경 구축을 위해 다양한 프로그램이 진행될 예정으로, 대구 관내의 대구재가노인복지협회 소속 39개소 재가노인복지센터를 이용하는 7800명에 이르는 재가어르신들을 대상으로 한다.

‘9988금융교실’ 프로그램은 언택트, 디지털 등 급변하는 금융환경에서 소외되어 생활 전반에서 자립 적인 금융생활의 어려움에 직면한 금융취약대상을 위한 눈높이 사업으로, 본 프로그램을 통해 금융자립역량을 높이는 출발점이 될 것으로 기대하고 있다.

김태오 회장은 “DGB금융그룹이 추진하는 사회공헌의 핵심사업인 금융교육이 지역 곳곳에 찾아가고 닿을 수 있도록 모든 물적·인적 자원을 가용하고 있으며, 우리지역 특성에 기반한 맞춤형 프로그램으로 그 시너지를 더욱 높일 것”이라는 뜻을 밝혔다.

