"신학기 시즌 시작"…유통업계 할인 大戰

[아시아경제 김유리 기자] 새학기를 앞두고 유통업계가 대대적인 할인 행사를 시작했다. 등교 수업과 원격 수업이 병행될 것으로 예상됨에 따라 가방, 문구 등 신학기 용품뿐만 아니라 홈오피스용 가구, 디지털 가전 등으로 할인 품목을 확대했다.

롯데백화점은 다음달 4일까지 신학기 테마를 'Fresh New Start'로 정하고 봄 신학기 행사 상품과 함께 다양한 혜택을 온·오프라인에서 선보인다.

노스페이스키즈와 헤지스키즈에서는 책가방 세트 할인 행사를 진행한다. 노스페이스키즈는 키즈와이드 프로텍션 스쿨팩을 10% 할인해 판매한다. 헤지스키즈는 30% 품목 할인 행사를 진행하고 책가방 세트를 구매시 필통을 사은품으로 증정한다. 휠라에서는 백팩을 구매하면 엘홀더 세트를, 카본 백팩 구매 시 엘홀더 세트 및 워셔블 마스크 세트(마스크, 스트랩, 필터)를 점별 한정 수량으로 증정한다. 노스페이스 화이트라벨은 신학기 가방 구매 시 10% 할인 혜택 행사를 다음 달 31일까지 진행한다.

사은행사로 25일까지 신학기 가방, 봄 신상 의류 등 패션 및 잡화 단일 브랜드에서 당일 20만원 이상 구매 시 롯데백화점 애플리케이션을 통해 7.5% 상당의 모바일 상품권을 증정한다.

이마트는 다음달 2일까지 홈오피스용 가구·디지털가전·문구 등을 최대 30% 할인 판매한다. '데코라인 카운티 책상 세트', '데코라인 카운티 보조 책장' 등이 기존 가격 대비 30% 할인해 판매된다. '시디즈 T40 홈오피스체어'는 이마트 단독 모델로 기획, 행사 기간 추가 10% 할인을 해준다. '프리즘 스탠드' 전 품목을 20% 할인된 가격에 판매하며 시디즈·린백 등 유명 브랜드 의자는 행사카드 구매 시 10~20% 할인 혜택을 제공한다.

디지털 가전도 할인 판매한다. 애플 아이패드 전품목과 맥북 전품목을 A스토어 입점 점포에 한해 행사카드 결제 시 5% 할인 판매한다. 'LG그램17'은 이마트 단독 모델로 199만원에 기획했으며 '삼성 갤럭시북 Ion2(156만9000원)' 구매 시 더블 웹캠, 충전스토리지 키트 등 필수 악세서리 4종세트를 추가 증정한다. 행사 노트북 구매 시 MS오피스 정품 소프트웨어를 할인된 가격에 판매하는 혜택도 제공한다.

홈플러스는 오는 28일까지 전국 점포와 온라인에서 '친구야 학교 가자! 새 학기 아이템 기획전'을 진행한다. 네임펜·매직·보드마카·칼·가위 등 문구 200여종을 1000~3000원 균일가에, 테이프·인덱스 등 3M 문구 60여종을 2000~3000원 균일가에 선보인다. 공작교재 기획세트는 20~60% 할인해 7190~2만9900원 행사가에 내놓는다. 신비아파트·어몽어스 등 인기 캐릭터 문구 모음전을 열고 각 990~9990원에 판매한다. 종이나라 색종이 700매 세트는 7900원에, 스케치북 7권·종합장 10권 등 3종은 50% 할인해 각각 4990원에 선보인다.

홈 오피스용 가구와 가전도 할인해 판매한다. LED 학습 스탠드를 40% 할인해 2만9900원에, 홈플러스 시그니처 마일드 서랍장 3종은 1만원 할인해 각각 2만9900원, 3만2900원에 선보인다. 핸들 이동식 3단 트롤리 4종은 3만4900원에 판다. 로지텍 무선 키보드·마우스 세트 2종은 각각 1만원 할인해 2만9900원, 3만9900원에 내놓는다. 행사카드 결제 시 아이뮤즈 스톰북14는 2만원 할인된 29만9000원에, 아이뮤즈 뮤패드L10 세트는 19만9000원에 판매하고, 아이뮤즈 노트북·태블릿PC 구매 시 홈플러스 상품권 1만원을 증정한다. 아이뮤즈 스톰뷰 24형 모니터는 3만원 할인된 9만9000원에, 엡손 무한잉크 복합기는 1만원 할인된 20만9000원에 내놓는다. 행사카드로 가전 구매 시 최대 7% 캐시백 혜택을 받을 수 있고 구매 금액별 상품권도 증정한다.

CJ오쇼핑은 다음달 14일까지 TV홈쇼핑과 온라인몰을 통해 아동 전집, 영어 스피킹 교재, 독서 프로그램 등을 선보인다. 오는 23일 오후 12시35분에 방송되는 '옥스포드 리딩트리(ORT) 퓨처팩'은 영국 옥스포드 대학 출판부가 발행한 디지털 영어 학습 콘텐츠로 모바일 디바이스를 통해 어디서나 학습 가능하다. 최대 4대 기기에서 동시접속 할 수 있다. 영국 초등학교 80% 이상이 사용하고 있는 이 교재는 국내 정규 교육 과정에서 다뤄지는 핵심 문법을 자연스럽게 습득하게 해주며 미국과 영국의 발음을 동시에 제공하는 것이 특징이다. 방송 중에는 CJ오쇼핑 단독으로 ORT와 함께 이용할 수 있는 워크북 책자도 함께 제공된다.

연령대에 맞는 도서 선택이 고민인 부모를 위해선 비룡소 '북클럽 비버' 독서프로그램 상품이 26일 오후 12시35분 방송된다. 이번 신학기 특집전을 맞아 3월호를 소개하는 CJ오쇼핑 단독 상품이다. 전문가의 감수를 거친 4세부터 초등학교 2학년까지의 연령별 필독서 중 아동 선정단이 직접 고른 도서를 매달 4권씩 워크북과 함께 제공한다.

아성다이소도 '신학기용품 기획전'을 진행 중이다. 이번 기획전은 새 학기를 준비하는 학생들과 원격수업 및 재택근무를 하는 사람들을 위해 문구·사무용품, 수납용품, 컴퓨터용품 등 총 200여 종으로 상품이 구성됐다. 초등생 신학기 상품은 문구용품부터 위생용품까지 준비됐다. 화상회의나 원격수업에 사용되는 '스탠드 마이크', '핀 마이크(PC용)'와 여러 장비를 연결해 주는 'usb 4구 허브'도 마련됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr