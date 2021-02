이사회 제멋대로 운영한 광신고 임원 14명 해임

서울시교육청, 광신학원 임원 취임승인취소

감사 통해 이사회 의결 등 절차상 하자 적발

사분위에서 임시 임원 선임키로

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 광신중·광신고·광신방송예술고를 운영하는 학교법인 광신학원의 전·현직 임원 14명을 해임하기로 결정했다.

19일 서울시교육청 등에 따르면 광신학원 이사회 운영 과정에서의 절차상 문제를 근거로 임원 취임승인취소 처분을 내렸다. 이사회를 열지 않고 허위로 개최한 것으로 꾸미거나 의결 정족수가 충족되지 않은 상황에서 임원 선임 안건을 통과시키는 등 절차상 하자가 있었던 것으로 파악됐다.

서울시교육청은 사학분쟁조정위원회를 통해 임시이사를 선임하고 학교정상화 작업을 진행할 계획이다. 앞서 서울시교육청은 지난 2019년 광신학원에 대한 민원감사를 실시했고 작년 말 청문 등을 거쳐 임원취임승인취소 결정을 내렸다.

서울시교육청 관계자는 "절차상 문제로 임원취임승인취소 결정을 내린 것이며 새학기를 앞두고 있어 학교운영상 공백이 없도록 조속히 선임하려고 한다"며 "정상화 이후 신규 임원 선임은 사분위에서 담당하며 법적 요건을 갖춰야 가능하다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr