서울시 "백기완 선생 영결식 집합금지 준수해야"…분향소엔 변상금 부과

[아시아경제 임철영 기자] 고(故) 백기완 통일문제연구소장의 영결식에 대해 서울시가 사회적 거리두기 2단계가 시행되고 있는 만큼 집합금지가 준수돼야 한다고 밝혔다.

19일 김혁 서울시 총무과장은 이날 온라인 브리핑을 통해 "코로나19 확산 방지를 위해 사용을 제한하고 있는 서울광장에 임의로 분향소가 설치되고 영결식이 진행되는 상황을 매우 안타깝게 생각한다"면서 이 같이 밝혔다.

이어 100인 이상 집합금지가 당연히 준수돼야 한다고 강조했다. 김 과장은 "영결식도 100인 이상 집합금지를 준수해야 한다"면서 "이에 영결식 과정에서 방역수칙 준수가 잘 되고 있는지 모니터링 하겠다"고 말했다.

영결식을 주최하고 있는 '노나메기 세상 백기완 선생 사회장 장례위원회'는 18일 12시부터 서울시청 앞 서울광장에 시민분향소를 설치했다. 그러나 서울시는 코로나19 방역을 위해 내달 31일까지 서울광장 사용을 엄격하게 제한, 이번 영결식 계획을 불허했다.

장례위는 이날 오전 11시30분부터 시민들이 모인 가운데 영결식을 진행했다. 서울시는 분향소 설치와 관련해서는 변상금을 부과 하기로 했다. 김 과장은 "박원순 전 서울시장 분향소 설치 당시에는 코로나19 확진자 수가 전국 35명, 서울시는 6명이었다"면서 "오늘은 전국에서 566명, 서울시는 177명에 이르고 소상공인 생업이 제한되는 등 매우 엄중한 상황"이라고 설명했다.

