김명수 '사퇴 불가'… "국민께 송구, 헌법적 사명 다하겠다"

[아시아경제 배경환 기자] 김명수 대법원장이 "(임성근 부산고법 부장판사의) 사표에 대한 정치적 고려는 없었다"고 밝혔다. 사퇴 요구에 대해서는 "헌법적 사명을 다하겠다"며 물러나지 않겠다는 의사를 분명히 했다.

19일 김 대법원장은 법원내부망인 코트넷을 통해 "현직 법관이 탄핵소추된 일이 대법원장으로서 안타깝고 무거운 마음을 금할 수 없다"며 "국민들에게 송구하다는 말씀을 드린다"고 전했다.

임 부장판사의 사표 수리 반려를 두고 거짓말 논란이 이어진 것에 대해서는 사과의 뜻을 밝혔다. 김 대법원장은 "국민과 법원 가족 여러분께 혼란을 끼쳐드린 일이 있다"며 "여러 지적을 무겁게 받아들이고 저의 부주의한 답변으로 큰 실망과 걱정을 끼쳐드린 점에 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 말했다. 이어 "해당 법관의 사직의사 수리 여부에 대한 결정은 관련법 규정 등 여러 사정을 고려한 판단이었을 뿐, 일각에서 주장하는 것과 같은 정치적 고려가 있지 않았다는 점을 분명히 말씀드린다"고 덧붙였다.

일각에서 제기되고 있는 사퇴 요구에 대해서는 사실상 자리를 지키겠다는 뜻을 전했다. 김 대법원장은 "앞으로도 초심을 잃지 않고 좋은 재판을 위한 사법개혁의 완성을 위해 저에게 부여된 헌법적 사명을 다하겠다"고 전했다.

