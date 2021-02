中, 쿼드 회원국 일본에 경제 보복

中 매체, 호주와 같은 경제 보복 카드 미리 준비해야

쿼드 회원국에 한계선 명확히 그어야

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미국, 일본, 인도, 호주 4개국 협의체 '쿼드(Quad)' 외교장관 회의와 관련해 중국 정부가 한계선을 명확히 그어야 한다고 중국 매체들이 주장했다. 바이든 행정부가 인도ㆍ태평양 지역에서 대중국 압박 카드로 쿼드를 활용할 가능성이 큰 만큼 중국도 경제 카드 등 다양한 대비를 해야 한다는 의미다.

중국 관영 글로벌 타임스는 전문가들의 말을 인용, 바이든 행정부 출범 이후 첫 쿼드 회의가 열렸다면서 쿼드 회의의 목적은 인도ㆍ태평양 지역에서 대중국 압박이라고 19일 보도했다.

이 매체는 쿼드는 북대서양조약기구(NATO)의 인도ㆍ태평양 버전이라고 규정했다. 그러면서 쿼드는 지난해 10월 첫 회의를 연 후 11월 중국을 겨냥한 4개국 합동군사훈련을 실시했다고 강조했다.

니펑 중국사회과학원 미국학연구소 부소장은 "바이든 행정부가 트럼프 시대 인도ㆍ태평양 전략을 그대로 계승하고 있다"면서 "쿼드는 인도ㆍ태평양 전략의 중심축으로 미국의 중국 봉쇄 전략에 큰 역할을 할 것"이라고 우려했다.

롼종저 중국국제문제연구소 부소장은 "바이든 대통령은 중국의 평화적 발전을 억제하기 위해 동맹국들과 다양한 방법을 이용할 줄 아는 인물"이라며 "미국은 쿼드를 자국의 이익 증진 도구로 삼을 것"이라고 말했다. 이어 쿼드는 완전한 반중국 클럽이며, 중국이 이에 맞대응해야 할지에 대해 고민을 해야 한다고 지적했다.

중국 매체들은 19일(현지시간) 열릴 예정인 주요 7개국(G7) 회의에서 중국 및 러시아 압박 등을 논의할 것이라고 전망했다.

글로벌 타임스는 미국의 도발에 대응하기 위해 중국은 경제라는 카드를 최대한 활용해야 한다고 주장했다. 그러면서 일본과 인도가 중국의 최대 무역 파트너라는 점을 강조했다. 일본은 4년 연속 중국의 2번째 교역국이며, 인도는 중국의 최대 수입국이라고 언급했다.

또 중국이 유럽연합(EU)의 1위 교역국이라는 점도 강조했다. 지난해 체결한 포괄적투자협정(CAI)이 비준을 앞두고 있는 만큼 중국과 EU간 교역이 더욱 증가해 양자 관계가 더욱 강화될 것이라고 전망했다.

글로벌 타임스는 쿼드 회원국인 호주가 반중국 움직임에 앞장선 결과, 중국의 경제 보복을 받고 있다고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr