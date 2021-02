화이자, 임신부 코로나19 백신 임상시험 착수

[아시아경제 조현의 기자] 미국 제약사 화이자가 임신부를 대상으로 코로나19 백신 임상시험에 들어간다. 임신부는 백신 개발과정에서 임상시험에 포함되지 않아 대부분 국가에서 접종제외 대상이다.

18일(현지시간) 주요 외신에 따르면 화이자는 임신 24~34주 임신부를 대상으로 임상 2/3 시험을 실시한다는 계획을 밝혔다. 화이자는 "이번 임상시험에는 7~10개월이 소요될 것"이라고 설명했다.

임신부가 코로나19 백신을 접종하는 것을 놓고 혼란이 가중되는 상황에서 이번 임상시험을 통해 안전성 여부가 확인될 전망이다.

세계보건기구(WHO)는 감염 위험이 크거나 기저 질환이 있는 임신부가 아니라면 백신을 접종하지 않는 것이 낫다고 권고했지만 미국의 질병통제예방센터(CDC)는 의사와 상담한 뒤 접종할 수 있다는 권고문을 냈다.

화이자는 5~11세 어린이를 대상으로도 조만간 별도의 임상시험을 실시해 어린이가 코로나19 백신을 접종해도 안전한지 여부를 확인할 예정이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr