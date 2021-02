캠코, '기업연계지원 조정협의회' 신설…경영정상화 도모

[아시아경제 이광호 기자]한국자산관리공사(캠코)는 중소 회생기업 등 지원을 위한 효율적 의사결정과 실행력 강화를 위해 '기업연계지원 조정협의회'를 신설·운영한다고 19일 밝혔다.

캠코는 부실징후기업과 회생기업 등의 경영정상화를 돕기 위해 기업구조혁신지원센터를 통한 민간투자 유치, 회생기업 신규자금 지원, 자산매입 후 임대 지원, 동산담보금융 지원, 담보부사채 발행 지원 등 다양한 제도를 운영 중이다.

이번에 신설된 협의회는 캠코가 운영하는 지원제도를 상호 연계해 개별기업 상황에 맞는 제도를 찾아 지원하고, 지원방안을 종합적으로 검토함으로써 시너지 효과를 높여 조기 경영정상화를 돕는데 목적이 있다.

협의회는 캠코 기업지원본부장(위원장) 외 기업지원 5개 부처장으로 구성된다. 앞으로 협의회는 연계지원 필요성과 지원 효과가 큰 사례에 대해 집중 논의할 예정이다.

아울러 캠코는 연계지원 활성화를 위해 온기업 회원체계를 개편하고, 기업회원 대상 재무자문 지원도 확대할 계획이다.

김귀수 캠코 기업지원본부장은 "이번 협의회 신설을 계기로 투자유치부터 자금지원까지 중단 없는 기업지원이 이뤄질 수 있도록 더 힘쓰겠다"며 "앞으로도 촘촘한 지원으로 사각지대가 발생하지 않도록 제도를 지속적으로 개선해 가겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr