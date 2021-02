19일 오전 서울 종로구 창경궁로 서울대병원 장례식장을 나온 고(故)백기완 통일문제연구소장의 장례행렬이 노제가 열릴 대학로 소나무길로 향하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.