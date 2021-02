DB손해보험, 서울핀테크랩과 인슈어테크 활성화 MOU 체결

[아시아경제 기하영 기자]DB손해보험은 서울핀테크랩과 '인슈어테크 서비스 활성화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

전일 온라인으로 진행한 협약식에는 고영주 DB손해보험 부사장, 소영 서울핀테크랩 센터장을 비롯해 양사 관계자들이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲인슈어테크 분야 스타트업 공동 발굴 및 육성 ▲인슈어테크 사업협력 검토 ▲육성 및 협업 중인 스타트업 대상 인슈어테크 관련 자문 제공 등 다양한 협업 프로그램을 공동으로 기획 및 실행해 나갈 예정이다.

고영주 DB손해보험 부사장은 "이번 협약을 통해 양사가 서로 윈윈할 수 있도록 인슈어테크 분야에서 구체적인 사업 성과를 만들 수 있기를 기대한다"며 "인슈어테크 스타트업 성장을 위하여 협업을 지속해 나갈 예정이다"라고 말했다.

한편, 서울핀테크랩은 서울시에 운영하는 핀테크 육성센터다. 핀테크 스타트업에 최대 2년간 입주 공간을 제공하고, 성장 단계별로 맞춤형 전문 엑설러레이팅 프로그램, 투자유치, 해외진출까지 원스톱으로 서비스를 제공하고 있다.

