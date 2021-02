▲우석규(시인) 별세. 우형진(KTB자산운용 채권운용본부장) 세진(한성자동차 부장) 부친상. 18일 오후 9시41분. 서울성모병원장례식장 21호실. 발인 20일 오전 11시. 02-1544-1326.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr