최근 법인 리아이에스엔유 설립

배우 이영애가 중소기업 돕기에 나선다.

이영애 측은 18일 "최근 이영애가 서울대와 함께 법인 리아이에스엔유를 설립했다"고 밝혔다. "중소기업뿐 아니라 농어촌 지역 살리기 등을 전개할 예정"이라고 했다. 오는 24일 홈쇼핑에서 첫 발을 뗀다. 중소기업의 우수한 제품을 홍보하고, 수익금을 기부한다.

이영애는 코로나19 극복에도 앞장서고 있다. 지난해 2월 대구 지역에 5000만원을 전달했고, 지난달 4일에는 서울아산병원에 소아 환자와 코로나19 의료진을 위해 1억원을 기탁했다.

